「第５２回東京スポーツ新聞社制定２０２５年度プロレス大賞ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙにしたんクリニック」の授賞式が７日に行われ、特別話題賞が贈られたお笑いコンビ「くりぃむしちゅー」の有田哲平が、大物レスラーにエールを送った。柔道男子で東京五輪１００キロ級金メダルのウルフアロンは、４日東京ドーム大会でＥＶＩＬを撃破しいきなりベルトを奪取。かねてプロレスの普及に尽力してきた有田は「やっぱりウルフアロンの