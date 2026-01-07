AIの進化や社会構造の変化によって、「将来どんな仕事が残るのか」「今、何を学んでおくべきなのか」は、大人にとっても簡単に答えが出せないテーマになりつつある。とくに中学生・高校生にとっては、「好きなこと」や「得意なこと」と社会との接点をどう見つければいいのか、戸惑いを覚える場面も少なくないだろう。そうした不安に寄り添いながら、2040年の仕事と働き方を“物語”を通して考えさせてくれるのが、『5分でわかる私