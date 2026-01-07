アイドルグループ・SKE48の元メンバー・松井珠理奈と東海エリアを拠点に活動するエンターテインメント集団・BOYS AND MENの辻本達規が7日、都内で2人そろって会見を行い、結婚したことを発表した。辻本達規と松井珠理奈集まった報道陣のフラッシュを浴びながら、2人は着物姿で笑顔を見せつつ会見場に入場。12月のライブ中にかかとを骨折したという辻本は松葉杖姿で登場した。1月1日にSNSで松井との結婚を発表していた辻本は、冒頭