【モデルプレス＝2026/01/07】俳優の吉沢亮が2026年1月7日、都内で開催された富士フイルム「instax“チェキ”新製品発表会」にビデオ出演。映画「国宝」（2025年）の稽古期間を振り返る場面があった。【写真】吉沢亮「国宝」稽古期間の支えとなった29歳イケメン俳優◆吉沢亮「彼のおかげで乗り越えることができました」この日、俳優の横浜流星・広瀬すずが同イベントに出席。吉沢はビデオメッセージを寄せ、「今回共演させていただ