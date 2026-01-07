女優の南沙良（23歳）が、1月6日に放送されたバラエティ番組「ザ！世界仰天ニュース」（日本テレビ系）に出演。こだわりのおにぎりについて語った。映画「万事快調＜オール・グリーンズ＞」に出演する南沙良と出口夏希が、宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場。食べ物へのこだわりについて話をしている中で、南が「小腹が空いた時に、おにぎりにバターを20グラムぐらい入れて、塩振って、海苔巻いて食べるのが好きですね」と話す。