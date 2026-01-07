７日前場の香港マーケットは、主要８９銘柄で構成されるハンセン指数が前日比２７２．４４ポイント（１．０２％）安の２６４３８．０１ポイントと４日ぶりに反落し、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）も１０３．５９ポイント（１．１２％）安の９１４０．６５ポイントと反落した。売買代金は１４８５億７１００万香港ドルに縮小している（６日前場は１６２６億７７７０万香港ドル）。利益確定売りが先行する