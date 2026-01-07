ウエルスアドバイザー（ＷＡ）は６日付で、ＦＣＥの投資判断「Ｏｖｅｒｗｅｉｇｈｔ」を継続した。想定株価レンジは９５０−１０５０円（従来８３０−８９０円）に引き上げた。ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）推進事業などを展開する同社について、顧客数の増加が続く主力サービス「ＲＰＡＲｏｂｏ−ＰａｔＤＸ」の動向を評価。また、ジーニーグループと協業して参入するＡＩ（人工知能）エージェントサービ