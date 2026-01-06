６日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比６０．２５ポイント（１．５０％）高の４０８３．６７ポイントと３日続伸した。２０１５年７月以来、およそ１０年半ぶりの高値水準を回復している。前日までの好地合いを継ぐ流れ。中国の政策に対する期待感が支えだ。当局が財政政策を強化しているほか、預金準備率や政策金利が１月中にも引き下げられるとの観測が市場に広がっている。商品市況高も追い風。５日の