セザンヌの人気アイメイクシリーズから、春の新作が登場！「極細アイライナーEXプラス」にはブラウンブラックの新色が、「グロウコートマスカラ」にはツヤ感あふれるクリアタイプが仲間入りします。どちらも自然な目元を演出しながら、印象的な仕上がりに導いてくれる優秀アイテム♡2026年3月上旬の発売が待ちきれない！ 極細アイライナーで目元に自信を セザンヌ極細アイライナーEXプラス