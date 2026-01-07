中国メディアの第一財経は6日、中国の自動車ディーラーの半数が昨年、販売目標を達成できなかったとする記事を掲載した。業界団体の中国自動車流通協会の調査として伝えたところによると、2025年12月の「中国自動車ディーラー在庫早期警戒指数」は57．7と節目の50を上回り、前年同月比では7．5ポイント、前月比でも2．1ポイント悪化した。ディーラー各社は、来店客数の減少、様子見ムードの高まりによる需要の減退、新車販売の利益