「とじこめられたッ」。そんな愛猫の心の声をアテレコしたコメントとともに公開された動画が、いま大きな注目を集めています。映っているのは、ハチワレ猫の「ひげ」ちゃん（10歳・女の子）。何やら木の柵のようなものの向こう側で、目を閉じてじっとしています。【動画】「かわいそうなワタクシッ」 挟まれ顔がかわいすぎっ！カメラが少しずつ引いていくと――そこは、背もたれ部分が棒状に並んだ椅子の上。左右は空いているもの