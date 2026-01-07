中国国際航空は総額95億3000万ドルを投じ、欧州航空機大手エアバスからA320neoシリーズの航空機60機を購入すると発表しました。中国国際航空は12月30日、エアバスと航空機購入契約を締結したとする公告を発表しました。購入するのはA320neoシリーズ機60機で、2028年から2032年にかけて段階的に引き渡される予定です。公告によると、今回の取引におけるカタログ価格の合計は約95億3000万ドルに上りますが、実際の購入価格はカタログ