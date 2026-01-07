Image: ASUS トラディショナルなXREAL One系と違って、サイバーな雰囲気が強々だ。ゲーミングブランドROGを率いるASUSが、ゲーミングメガネにチャレンジです。XREALとのコラボで生まれる「ROG XREAL R1 Gaming Glasses」は、フルHD 240Hz（！）、視野角57度のディスプレイグラスに、 HDMI 2.0×2、DisplayPort 1.4×1の映像信号入力が可能なコントロールドッグがついたモデル。何が凄いって