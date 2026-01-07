明けましておめでとうございます🎍



お正月といえば"書き初め🖌️"ということで、

リーダーによる「嵐」の一筆と5ショットをお届け！



本年もよろしくお願いいたします🕺🕺🕺🕺🕺#嵐の書き初め2026#嵐 #ARASHI#HappyNewYear



Happy New Year🎍



And speaking of New Year, our leader wrote our… pic.twitter.com/5Kxs9GJfjN