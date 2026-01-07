」が年始の書き初めを公開今年のツアー終了後に解散を予定しているアイドルグループ・が、書き初めに記した1文字が話題になっている。グループのX公式アカウントが「明けましておめでとうございます。お正月といえば?書き初め?ということで、リーダーによる『』の一筆と5ショットをお届け！本年もよろしくお願いいたします」とつづり、リーダーの大野智が書いた?書き初め?を披露。また、公式インスタグラムでは、大