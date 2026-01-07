シンガー・ソングライターの乃紫（のあ）の新曲で、ＴＢＳ系アニメ「正反対な君と僕」（１１日スタート。日曜、後５・００）のオープニングテーマ「メガネを外して」が、１４日から配信されることが７日、発表された。同日の午後９時にはミュージックビデオも公開予定。この日は配信に先立ち、歌詞検索サービス「歌ネット」で歌詞が先行公開され、ジャケット写真も解禁された。新曲は、ラブコメとして描かれるアニメの原作から