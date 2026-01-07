JR西日本とJR東日本は6日、北陸から東北と東北から北陸でそれぞれ“乗り換えなし”の団体専用臨時列車を5月に運転すると明らかにし、詳細を発表した。【画像】「つながる東北」号・「つながる北陸」号主な停車駅・運転時刻北陸から東北の直通新幹線は7年ぶり5回目で、北陸新幹線の敦賀〜金沢間開業（2024年3月16日）以降では初めて。また、東北から北陸への直通新幹線は1年ぶり6回目の運転となる。■詳細列車名：「つながる