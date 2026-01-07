２４年８月末でフジテレビを退社した渡邊渚アナウンサーが７日までにＳＮＳを更新。クリスマス前から年始にかけてトルコで過ごしていたことを明かした。５日付のインスタグラムで「クリスマス前から年始にかけて、トルコで過ごしました」「絶景をこの目で見られて、生きていてよかったなーと感動する毎日。学生時代、自分とは全く縁のない場所として、世界史の授業でポーッと聞いていた場所に来られて、肉眼で見られたことが