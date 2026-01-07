耐震改修工事費１２２億円と試算されている山崎浄化センター＝２０２５年１２月、鎌倉市山崎下水管や下水処理場の老朽化が進んでいる鎌倉市は今後１０年で計７６０億円のインフラ再整備などが必要とする「公共下水道経営戦略」の素案をまとめた。生活排水を流す汚水管のうち５割が２０３４年には５０年の耐用年数を超え、処理場の耐震化が進まなければ大規模地震時に４万世帯以上の下水処理が長期間できなくなる可能性がある。市