２５年シーズンのＪ１王者・鹿島は７日、２月開幕の特別大会「明治安田百年構想リーグ」に向け、茨城・鹿嶋市内のクラブハウスで始動した。＊＊＊鬼木達監督は「選手たちの表情を見ていると、いいオフを取れたのかなと。最後タイトルを取ってなかったら、こういうすっきりしたオフは取れなかったと思います」と始動日を迎え、約１時間半の午前練習を終えた選手たちの印象を明かした。今季は２〜６月まで特別大会が行