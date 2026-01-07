サッカーＪ１浦和の渡邊凌磨（２９）とモデルの前田希美（３２）の夫婦ショットにフォロワーが沸いた。妻の前田が７日にインスタグラムで「心地がやみつきになるルームウェア」とつづり、２人の撮影ショットをアップした。おそろいのウェアで見つめ合ったり、愛犬を抱くポーズも。フォロワーは「美男美女の夫婦」「お二人で見つめってるところタイプすぎます」「むりこのご家族かわいすぎ！」とほれぼれした。前田は２００