昨年１１月２２日の京都３Ｒで落馬し、左肩と左手首と左足親指の骨折で休養していた浜中俊騎手＝栗東・フリー＝が１月７日、栗東で調教騎乗を再開した。来週１７日の京都で実戦復帰する予定となっている。前日の６日に医師から騎乗許可が出て、この日は２頭に騎乗した。「いろいろと確認しながらですが、問題なく乗れるなという感じでした」と現状を報告。１１月２５日に手首と肩の手術を行った後、可動域を広げるリハビリなど