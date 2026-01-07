冬になると、鍋ものの具材として登場回数が増える〈春菊〉。余ったら、じゃことパパっと合わせて一品追加。ごま油の香りと、じゃこのうまみ、春菊のシャキシャキ感が、あとを引くおいしさです。『春菊とじゃこの炒めもの』のレシピ材料（2人分）春菊……1/2わ（約100g） ちりめんじゃこ……15g ごま油塩こしょうしょうゆ作り方（1）春菊は葉を摘み、葉は長ければ半分に切り、茎は長さ2〜3cmに切る。 （2）フライパンにごま油小さじ