円高進む＝ドル円は１５６円４１銭まで、今日の安値更新＝東京為替 ドル円は今日の安値を更新する１５６円４１銭を付けた。ユーロ円が１８２円８８銭を付けるなど、クロス円も多くが今日の安値圏。 USDJPY 156.44