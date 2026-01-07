アジア株豪州株上値重い、インフレ再加速警戒市場は5月までの利上げを見込む アジア株 東京時間14:03現在 香港ハンセン指数 26379.40（-331.05-1.24%） 中国上海総合指数 4095.54（+11.88+0.29%） 台湾加権指数 30395.94（-180.36-0.59%） 韓国総合株価指数 4514.53（-10.95-0.24%） 豪ＡＳＸ２００指数 8707.30（+24.55+0.28%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 85027.88（-35.46-0.