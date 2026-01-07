SKE48の元メンバーでタレントの松井珠理奈（28）さんと、男性ユニット「BOYSANDMEN」の辻本達規さん（34）の結婚会見が都内で行われ、松井さんの指に輝く婚約指輪と結婚指輪にまつわるエピソードが語られました。【写真を見る】【 元SKE・松井珠理奈 ＆ ボイメン・辻本達規 】結婚会見「松井真珠店を見つけて『私だ！』と喜びました」婚約指輪に秘められたストーリー会見では、松井さんが人差し指と薬指にそれぞれ指輪を