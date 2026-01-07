昨年NHKマイルCを制し、オーストラリアに遠征した11月1日の前走ゴールデンイーグル5着後、今季に備えているパンジャタワー（牡4＝橋口、父タワーオブロンドン）はクリスチャン・デムーロ（33）との新コンビでサウジアラビアの1351ターフスプリント（G2、2月14日、キングアブドゥルアジーズ芝1351メートル）に参戦する。7日、橋口師は「オーナーの意向で乗ってもらうことになりました。できれば当週の追い切りに乗ってもらえた