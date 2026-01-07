「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の７日午後２時現在で、ＲＯＸＸが「買い予想数上昇」で４位となっている。 ５日の取引終了後、採用支援サービス「ＺキャリアＡＩ面接官」が、みずほフィナンシャルグループのキャリア採用活動に導入されることになったと発表した。「ＺキャリアＡＩ面接官」は採用活動の一部をＡＩによって代替し、面接工数の削減や選考リードタイム短縮