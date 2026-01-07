YOASOBIが、新曲「BABY」を1月11日に配信リリースする。 （関連：【画像あり】YOASOBI、太田規介がデザインした「BABY」ジャケット写真） 本楽曲は、1月4日より放送開始となったTVアニメ『花ざかりの君たちへ』のエンディングテーマ。胸の奥に抱えたまま言葉にできない恋心を描いたラブソングであり、誰か一人を思うまっすぐで純粋な感情と、それを伝えられずに揺れ動く心の葛藤を、繊細な表現で紡ぎ上げた一曲