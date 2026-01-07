サンフレッチェ広島は7日、ガイナーレ鳥取に期限付き移籍しているFW棚田遼(22)と来季の契約を更新しないことを発表した。なお、同日に鳥取から育成型期限付き移籍期間が終了したことが発表されている。広島の下部組織出身の棚田はクラブを通じ、以下のようにコメントしている。「アカデミー時代から、期限付き移籍期間も合わせて約10年間お世話になりました。ジュニアユース、ユースと10番を背負ってきた自分にとって、トップ