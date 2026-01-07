正月のごちそうや間食で「内臓が疲れている気がする」「食欲のスイッチが戻らない」という違和感を覚えていませんか？これは頑張り不足ではなく、“働きすぎた胃腸からのサイン”かもしれません。正月明けに大切なのは、いきなり痩せる努力より、まず“内臓が安心する環境づくり”。そこで今回は、今日から始められる【食欲リセット】のシンプルな整え方を紹介します。朝は“内臓のスイッチを入れる”だけでいい目を覚ました直後の