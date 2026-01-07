日本ハムの新庄剛志監督が７日、鎌ケ谷市内で行われたスタッフミーティングに出席。報道陣の取材に応じ、就任５年目の勝負のシーズンに向け、“打倒小久保裕紀”を掲げた。公の場は１１月２２日のファンフェスティバル以来、約１カ月半ぶり。年末年始はバリ島で過ごし、リフレッシュ完了。２年連続２位に終わった中、勝負の就任５年目に向け「５年目とはね。３年目で優勝して終わるつもりだったんですけど。こうなったらもう１