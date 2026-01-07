日本ハムの新庄剛志監督が７日、鎌ケ谷市内で行われたスタッフミーティングに出席。報道陣の取材に応じた。公の場は１１月２２日のファンフェスティバル以来、約１カ月半ぶり。今オフにソフトバンクから２年連続最多勝の有原航平投手が加入。「むちゃくちゃでかい。本当にでかい」と喜んだ。昨季有原と最多勝を分け合った伊藤大海とのダブルエース完成。「クリスマスからとんでもないプレゼント貰って。有原君を獲ってもらって