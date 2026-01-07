阪神は７日、ＳＧＬスタジアムで新人合同自主トレの初日を迎えた。この日は内野スタンドが無料開放され、開門前から列をファンが列を作っていた。９時３０分ごろの開門に合わせ、虎党は入場し、バックネット裏は即満席。平日の午前中にもかかわらず、観衆は約８００人と発表された。新人選手が目の前を歩くだけで、黄色い声援が飛び交った。ドラフト１位の立石を中心に、大物は新人フィーバーが起きている。なお、８日も無料