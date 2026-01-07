お笑いタレントの横澤夏子（35）が7日、自身のインスタグラムを更新。3人の娘と雪遊びする写真を公開した。「お正月は思いっきり雪遊び！」とつづり、雪の中でソリに乗せた3人の娘を全力で引っ張る姿を公開した。フォロワーからは「寒い中お疲れ様です」「なっちゃん最高」「ママ大変」「ママ必死」「3人はすごい」などの声が寄せられた。横澤は2017年に一般男性と結婚。2020年2月に第1子、21年10月に第2子、23年6月に第3