日々の疲れが抜けず、下腹ぽっこり・腰まわりが重たい…。そんな巡りの停滞感にはヨガの簡単ポーズ【ウォーリア１】がおすすめです。呼吸と連動して体幹にスイッチが入り、下腹・骨盤まわりがじんわり活性化。姿勢も改善されて見た目の印象もスッキリしていきます。ウォーリア１（１）直立の姿勢から脚を思いきり後ろに開き、後ろ脚で姿勢を支えるようにかかとを横にする（２）胸の前で合掌し、合掌したまま頭の真上に来るように腕