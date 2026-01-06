質問に答えてくれない。話しているうちに論点が変わる。気づけば“こっちの言い方が悪かったのかな”と自分を責めて終わってしまう。今回は、そんな感覚が続く男性との恋が安定しにくい理由を解説します。“関係の方向性”が揃わない暗示「どんな未来を考えてる？」「あの日のあれは、どう思った？」そんな問いかけに直接答えず、別の話題を差し込む男性は少なくありません。会話は成立しているのに、本題には近づかないまま終わる