年齢を重ねるほど、太ももや膝まわり、腰まわりなど“脚全体がぼんやりしてきた”と感じやすくなります。その原因の一つが股関節まわりの筋力不足による脚の軸ブレ。そこで取り入れたいのが、ピラティスの簡単エクササイズ【レッグサークル】です。付け根から脚全体を動かすことで全体が連動し、細見えライン作りを後押ししてくれます。レッグサークル（１）仰向けに寝て、脚の幅を握りこぶし１つ分に開けてひざを立てて両腕を体側