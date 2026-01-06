「運動不足だけどジムに行く時間はない」「効率よく全身を引き締めたい」といった願いを叶えてくれるのが、ヨガの簡単ポーズ【リバースウォーリア】です。立った姿勢から大きく体を反らすダイナミックな動きで、二の腕・お腹・下半身を一度に刺激。さらに深い呼吸と組み合わせることで代謝アップや姿勢改善、リフレッシュ効果まで狙えます。🌼寝転んだままでOK！１日10回【肥満予防＆全身引き締めに効く】簡単エクササイズ