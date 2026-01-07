フリーアナウンサーの渡邊渚さんが2026年1月6日にインスタグラムを更新し、25年6月25日に発売した初写真集「水平線」が「週プレグラジャパ！AWARD2025 最優秀作品賞」を受賞したことを報告。写真集のオファーが来た際の心境を回顧した。「大切な宝物の時間ができました」渡邊さんのデジタル写真集「水平線」は、1年を通じて週刊プレイボーイが運営する「週プレ グラジャパ！」からリリースされた作品の中で、もっとも多くダウンロ