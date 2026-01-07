AI開発企業のLiquid AIがデバイス上でのローカル動作を焦点に当てた小型AIモデル「LFM2.5」を2026年1月5日に公開しました。LFM2.5シリーズには日本語特化の「LFM2.5-1.2B-JP」も含まれており、どのモデルも無料でダウンロード可能となっています。Introducing LFM2.5: The Next Generation of On-Device AI | Liquid AIhttps://www.liquid.ai/blog/introducing-lfm2-5-the-next-generation-of-on-device-aiLFM2.5シリーズはベース