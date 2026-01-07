大橋卓弥と阿部真央がお届けするアコースティックライブイベント＜ZUTTOMOTTO＞が、2026年4月12日に大阪・服部緑地野外音楽堂にて開催することが決定した。MCに中島ヒロトも登場し、この日ならではのコラボやトーク有りの、ほんわかなアコースティックライブイベントになるとのことなので、ぜひチェックしていただきたい。◾️＜ZUTTOMOTTO 4＞2026年4月12日（日）OPEN 15:15 / START 16:00会場：大阪・服部緑地野外音