【HAMER XT Series Sunburst A/T】（大阪府佐久間ディックないしょ歳）ギターを買おうと思って貯金をしつつ、ヤフオクやメルカリを廻る日々。そんな中、「良いなぁ」と思ってたギターが、ある日突然値下げされてました。お値段なんと2万円ちょい。それまでは4万円ぐらいだったので、ほぼ半額です。「誰か応札したら、引き下がるか。マネーゲームはしたくないし。」そう思って入札したら、見事落札しちゃいました。と言うワケで