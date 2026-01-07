中国を国賓訪問中の韓国の李在明（イ・ジェミョン）大統領が「大韓民国政府は、韓中関係がいずれか一方に偏ったり、感情に左右されたりすることのないよう、相互に尊重し、各自の国益を中心に置く原則の上で管理していく考え」という立場を明らかにした。7日（現地時間）、中国上海で行われた同行記者団との昼食懇談会の冒頭発言で、李大統領は「韓中関係は本当に互いに必要な関係だ。不必要に互いを刺激したり、排斥したり、対立