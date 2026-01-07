ローソンは、2026年1月13日(火)より「ご当地！うまいもん祭」を開催。関東甲信地区（東京都、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県）の店舗では、関東の食文化を象徴する「濃口醤油」をテーマにした計8品が発売されます。 ローソン「ご当地！関東 うまいもん祭」全8品 発売日：2026年1月13日(火)販売エリア：関東甲信地区のローソン店舗（約4,600店）テーマ：関東の濃口醤油