俳優の広瀬すずさんと横浜流星さんが、富士フイルム「instax™“チェキ”新製品発表会」に登壇しました。 【写真を見る】【 横浜流星 】「国宝」の次は“幼児”役にノリノリ「ぼくの大好きなムラサキ色だぁ」吉沢亮からのコメントに広瀬すず悔しがる「惜しいことした」1930年代から最新の2020年代まで、全10種類の時代を、まるでタイムスリップしたかのような映像が撮影できる新機能「ジダイヤル™」を取り入れた