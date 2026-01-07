1月6日、都内で行われた映画『禍禍女』の全国行脚出発式に、監督を務めたお笑いタレント・ゆりやんレトリィバァ（35）、俳優の斎藤工ら（44）が登場した。【映像】親しげにやり取りするゆりやんレトリィバァと斎藤工今回、自身の実際の恋愛を基に初監督作品に挑んだというゆりやん。斎藤に出演のオファーをした思いを明かした。ゆりやん「『極悪女王』でご一緒してから斎藤工さんにいろいろな背中を見せていただいた。いつも私