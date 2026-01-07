昨季のJ1を制した鹿島は7日、鹿嶋市内のクラブハウスで始動した。午前練習はリラックスしたメニューから徐々に強度を上げ、ハーフコートでのポゼッション練習を実施。約1時間30分みっちりと汗を流した。鬼木達監督は「早く戦いたい、サッカーをしたいという気持ちが表れるような初日にしたかった」と振り返った。全体練習には昨季途中から大ケガを負って離脱していたDF安西幸輝とDF関川郁万が合流。長いリハビリを経ての復帰に