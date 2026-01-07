現役時代はバルセロナ、レアル・マドリー、インテルなどで活躍した元ポルトガル代表のルイス・フィーゴ氏が、日本観光を楽しんだようだ。ポルトガルのレジェンドは１月６日に自身のインスタグラムを更新。京都の伏見稲荷大社で撮った１枚のほかに、富士山や明治神宮の南神門、スカイツリーの写真などを公開している。 この投稿のコメント欄には、日本のファンから「普通に京都にいるなんて」「楽しんでいってください」