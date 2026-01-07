今月7日、大阪府貝塚市の自宅で大麻草を栽培したとして、無職の高松時彦容疑者（69）が再逮捕されました。警察によりますと去年6月下旬、「奈良県宇陀市で大麻草の種を入手しようとしている人がいる」と警察に情報提供がありました。情報をもとに警察が捜査を進めたところ、高松容疑者が浮上。去年12月8日、警察が自宅2階の物置で、大麻草13本を栽培しているのを確認したということです。警察の調べに対し高松容疑者は「自