矢野経済研究所は、国内のオーガニック・自然派食品の市場を調査し、市場動向、参入企業動向、将来展望を明らかにした。ここでは、オーガニック食品市場規模について、公表している。その結果、2024年度のオーガニック食品市場規模は円安と価格上昇で前年度比2.6％増に達した。値上げに伴う単価上昇で数量ベースでは伸び悩みがみられるものの、金額ベースでは拡大の見通しであることがわかった。2024年度の国内オーガニック食品市